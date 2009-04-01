Театр на Подолі ювілей Гоголя святкує прем'єрою «Мертвих душ»

200-річчя Миколи Гоголя Київський академічний драматичний театр на Подолі за підтримки мецената Дмитра Андрієвського вирішив відсвяткувати прем’єрою вистави «Мертві душі» за однойменною п’єсою Михайла Булгакова.

Знакова подія відбудеться у день народження Миколи Гоголя – 1 квітня.

«Ця прем’єра цілком відповідає нашому розумінню святкування 200-річного ювілею Гоголя, і є однією з низки заходів, організованих нами на честь видатного письменника. Вже кілька років ми співпрацюємо з музеєм-заповідником Миколи Гоголя у с. Василівка Полтавської області. Нині з творчою групою художників готуємо унікальний фотоальбом, присвячений авторові «Мертвих душ». Тому, звичайно, гоголівська тема не є для мене випадковою», - зазначив Дмитро Андрієвський, відповідаючи на питання журналістів, чому саме цей проект привернув його увагу.

На думку Дмитра Андрієвського, в нинішніх непростих умовах театри як ніколи потребують підтримки. «Вони - ті джерела духовності і культури, з яких має черпати енергію наше суспільство, щоб остаточно не перетворитися на бездушних гоголівських типажів. Тому незважаючи на кризу, прем’єра вистави «Мертві душі - мистецька подія загальноукраїнського масштабу. І ми можемо пишатися своєю причетністю до цього заходу», - зазначив меценат.

За підтримки Дмитра Андрієвського реалізовано кілька масштабних мистецьких проектів, зокрема, виставка картин грузинського художника Ніко Піросмані у Києві, спорудження пам’ятника видатному поетові Шота Руставелі, організація міжнародного фестивалю театральних шкіл «Натхнення» тощо.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та Головою Українськоїселянської демократичної партії.