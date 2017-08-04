Захист Балуха має намір оскаржити винесений йому вирок

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха має намір оскаржити винесений йому вирок. Про це в коментарі "Крим.Реалії" повідомила адвокат Ольга Дінз.

«Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версія про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася, ані під час попереднього розслідування, ані під час судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина не була доведена. Відповідно ми оскаржуватимемо вирок після його отримання», - розповіла Дінзе.

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Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд анексованого Криму в п'ятницю, 4 серпня, виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися впродовж чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадали від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через розміщену на стіні табличку і прапор України, який розміщувався на подвір'ї його будинку.