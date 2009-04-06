НБУ каже, що українці втрачають інтерес до долара

Попит населення на валюту в березні проти лютого поточного року зменшився в 2,6 раза.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

У повідомленні зазначено, що зниження попиту на іноземну валюту сприяло посиленню гривні, курс якої за операціями банків з продажу готівкових доларів США зміцнився в березні на 2,2%. Водночас курс гривні до долара США на міжбанківському ринку зміцнився на 1,7%.

Також повідомляється, що в березні Нацбанк здійснив інтервенцій з продажу іноземної валюти загальним обсягом 1 млрд. 077,4 млн. дол., проти 1 млрд. 729,6 млн. дол. у лютому. Зокрема, на шести валютних аукціонах з продажу іноземної валюти для потреб клієнтів банків - фізичних осіб НБУ продав банківським установам 254,5 млн. дол. і 1,8 млн. євро.

За даними НБУ офіційний курс гривні до долара США з початку березня залишався незмінним - на рівні 7,70 грн./дол. США. Щодо євро гривня девальвувала на 3,2% - до 10,16 грн./євро, а щодо російського рубля - на 5,0% - до 2,26 грн./10 рублів.