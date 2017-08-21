Студент одеського вузу намагався вивезти в Китай для сексуального рабства трьох дівчат

Одеські правоохоронці затримали в аеропорту «Бориспіль» громадянина Китайської Народної Республіки при спробі вивезення до Пекіна росіянки з метою сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 20 серпня в аеропорту «Бориспіль» оперативники зазначеного управління спільно з поліцією задокументували та припинили діяльність організатора каналу торгівлі людьми.

«Обманним способом громадянин Китаю намагався вивезти авіарейсом «Київ-Пекін» громадянку РФ для подальшого використання її в секс-індустрії», - розповіли в прес-службі.

На даний час організатору оголошено підозру за ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».

За даними відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, іноземець, якого затримано в столичному аеропорту, також мав намір вивезти до Китаю українок.

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«В аеропорту «Бориспіль» у ході переправлення трьох молодих жінок до Китаю затримано 28-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми», - відзначили в главку.

Встановлено, що зловмисник - студент одного з одеських вузів, який підбирав через Інтернет жінок віком до 30 років і вербував їх для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території Китаю.

Відзначається, що, користуючись складними життєвими умовами жінок, він обіцяв їм до 70 дол. за годину «роботи» в секс-індустрії. Його жертвами стали три молоді жінки - мешканки райцентрів півдня Одеської області віком 28, 22 і 19 років.

На даний час зловмисника у порядку ст. 208 КПК України затримано. Проводяться невідкладні слідчі дії зі встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального злочину.