На Луганщині жінок вербували та продавали в сексуальне рабство до Росії

У Луганській області правоохоронці викрили схему торгівлі людьми для сексуальної експлуатації в Росії. Про це повідомили у прес-службі Луганської області.

Встановлено, що мешканка Луганщини вербувала на території області жінок з метою їх подальшої сексуальної експлуатації у Російській Федерації. Зловмисниця завербувала трьох жінок, одна з яких була неповнолітньою.

«Напередодні, при здійсненні спроби переправки вищевказаних осіб до Російської Федерації, зловмисницю затримано працівниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України у Луганській області в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі правоохоронці 2 серпня викрили так званий реабілітаційний заклад, у якому незаконно утримували 11 людей.

У приміщенні приватного будинку, яке майже не пристосоване для проживання, нібито проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.