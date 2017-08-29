В Одеській області суд арештував двох підозрюваних у побитті головреда місцевої газети

Овідіопольський районний суд Одеської області заарештував двох підозрюваних у побитті 25 серпня головного редактора газети «Надднестрянская правда» Романа Варшанідзе.

Читайте такожПоліція Одеси почала розслідування нападу на учасницю експертної комісії "Група 2 травня"Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 345-1 КК України (погроза або насильство по відношенню до журналіста).

«У понеділок, 28 серпня, за клопотанням прокуратури двох громадян, підозрюваних у нападі на журналіста, взято під варту», ​​- йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід обрано на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Овідіопольського відділу поліції ГУ НП в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 серпня в Овідіопольському районі Одеської області зловмисники побили битами головного редактора газети «Надднестрянская правда» Романа Варшанідзе.

Журналіст повертався на своєму автомобілі додому, і під час руху побачив на проїжджій частині спецзасіб для зупинки транспорту, зупинився і вийшов з машини. Спочатку поліція повідомила, що три чоловіка в балаклавах з битами напали на нього і почали бити. Повз проїжджав сусіда потерпілого і втрутився в бійку. Зловмисники злякалися і втекли з місця події.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про затримання трьох підозрюваних.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 ("загроза або насильство по відношенню до журналіста") Кримінального кодексу.

Нападники - жителі міста Чорноморськ, за попередніми даними, спортсмени.