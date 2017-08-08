Помер депутат від "Свободи", якому невідомі проламали голову три тижні тому

Після трьох тижнів боротьби за життя помер голова фракції "Свобода" у Миргородській міській раді Полтавської області, голова міської "Свободи" Олег Супруненко, повідомили в прес-службі політсили.

Загиблий провів 26 днів у реанімації у важкому стані. У "Свободі" зазначили, що правоохоронці не виключають версію вбивства через професійну діяльність Супруненка.

У загиблого залишилися дружина і маленький син.

Супруненко по-звірячому побили невідомі в масках, коли він повертався з роботи – сталося це в годину ночі 12 липня.

Нападники палицями завдали численних травм та переломів, вкрали особисті речі та документи. Він був госпіталізований у важкому стані.