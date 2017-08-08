Помер депутат від "Свободи", якому невідомі проламали голову три тижні тому
10:43, 08 серпня 2017Суспільство
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Олег Супруненко очолював міську організацію політпартії в місті Миргород.
Депутат три тижні боровся за життя \ ВО Свобода
Після трьох тижнів боротьби за життя помер голова фракції "Свобода" у Миргородській міській раді Полтавської області, голова міської "Свободи" Олег Супруненко, повідомили в прес-службі політсили.
Загиблий провів 26 днів у реанімації у важкому стані. У "Свободі" зазначили, що правоохоронці не виключають версію вбивства через професійну діяльність Супруненка.
У загиблого залишилися дружина і маленький син.
Супруненко по-звірячому побили невідомі в масках, коли він повертався з роботи – сталося це в годину ночі 12 липня.
Нападники палицями завдали численних травм та переломів, вкрали особисті речі та документи. Він був госпіталізований у важкому стані.
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