У київському метро два місяці курсуватиме арт-потяг "Енеїда" (фоторепортаж)

Столичний метрополітен та Національний художній музей України реалізували спільний проект із запуску мистецького потягу «Енеїда».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, потяг, що познайомить пасажирів із візуальною історією легендарної поеми Івана Котляревського, курсуватиме синьою гілкою метро протягом двох місяців.

У вагонах арт-потягу розміщені 50 інформаційних постерів, що розказують про ключові художні інтерпретації «Енеїди» та контекст їхнього створення.

«Використання інфраструктурних об’єктів не тільки за їхнім прямим призначенням, а й як майданчиків для впровадження ідей, запропонованих громадськими активістами, – це світова практика, яка починає діяти в Києві», – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник, який був присутній на запуску потягу «Енеїда».

Він зауважив, що проект втілено у життя без залучення коштів комунального підприємства.

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У КМДА зазначили, що арт-потяг «Енеїда» – це частина масштабного міждисциплінарного «Проекту Енеїда», створеного у співпраці з арт-центром Павла Гудімова "Я Галерея" та за підтримки Фонду родини Загорій, який проходить у стінах Національного художнього музею України і триватиме до 29 жовтня.

Виставка акумулювала близько 200 визначних артефактів, які стосуються візуальних образів поеми Івана Котляревського, з приватних колекцій та 11 музеїв України.

«Переконані, що потяг «Енеїда» – перший у серії спільних проектів, адже усвідомлення, що у Національного художнього музею та метро можуть бути спільні мистецько-освітні цілі – надихає», – зазначила генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець.

Як повідомляв УНІАН, проект нового Генплану Києва передбачає будівництво двох нових гілок метрополітену. Таким чином, в цілому в столиці буде п'ять ліній метро.