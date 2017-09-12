У київському метро два місяці курсуватиме арт-потяг "Енеїда" (фоторепортаж)
У вагонах арт-потягу розміщені 50 інформаційних постерів, що розказують про ключові художні інтерпретації «Енеїди» та контекст їхнього створення.
Столичний метрополітен та Національний художній музей України реалізували спільний проект із запуску мистецького потягу «Енеїда».
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, потяг, що познайомить пасажирів із візуальною історією легендарної поеми Івана Котляревського, курсуватиме синьою гілкою метро протягом двох місяців.
У вагонах арт-потягу розміщені 50 інформаційних постерів, що розказують про ключові художні інтерпретації «Енеїди» та контекст їхнього створення.
«Використання інфраструктурних об’єктів не тільки за їхнім прямим призначенням, а й як майданчиків для впровадження ідей, запропонованих громадськими активістами, – це світова практика, яка починає діяти в Києві», – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник, який був присутній на запуску потягу «Енеїда».
Він зауважив, що проект втілено у життя без залучення коштів комунального підприємства.
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У КМДА зазначили, що арт-потяг «Енеїда» – це частина масштабного міждисциплінарного «Проекту Енеїда», створеного у співпраці з арт-центром Павла Гудімова "Я Галерея" та за підтримки Фонду родини Загорій, який проходить у стінах Національного художнього музею України і триватиме до 29 жовтня.
Виставка акумулювала близько 200 визначних артефактів, які стосуються візуальних образів поеми Івана Котляревського, з приватних колекцій та 11 музеїв України.
«Переконані, що потяг «Енеїда» – перший у серії спільних проектів, адже усвідомлення, що у Національного художнього музею та метро можуть бути спільні мистецько-освітні цілі – надихає», – зазначила генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець.
Як повідомляв УНІАН, проект нового Генплану Києва передбачає будівництво двох нових гілок метрополітену. Таким чином, в цілому в столиці буде п'ять ліній метро.