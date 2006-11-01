Ющенко готовий покращити адміністрування ПДВ, навіть ціною кадрових висновків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий покращити адміністрування податку на додану вартість, навіть якщо доведеться робити кадрові висновки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом та представниками ділових кіл Харківської області.

«Тема по ПДВ буде продовжена аж до кадрових претензій», - сказав Президент. Він підкреслив, що не дозволить, щоб держава, не відшкодовуючи ПДВ, таким чином залазила в кишеню до бізнесу. «Чим більше проблем з відшкодуванням, тим більше охолодження економіки», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні сума невідшкодованого ПДВ становить 7 млрд. грн., у той час як три місяці тому вона становила лише 4 млрд. грн. «Що трапилося? Чому держава залізла в кишеню до бізнесу?», - запитав Президент. Він також зазначив, що в усіх країнах світу ПДВ розглядається як податок на споживача, і тільки в Україні в результаті бездарного адміністрування він став податком на виробника.

Президент також заявив, що вважає неприпустимим, коли органи податкової служби відмовляються від прийняття заявок на відшкодування ПДВ лише з метою не збільшувати статистично обсяг невідшкодованого ПДВ. «Давайте привчатись виконувати закон», - наголосив В.ЮЩЕНКО.