Генштаб пропонує Державіаслужбі заборонити проліт безпілотників над військовими об’єктами

Генеральний штаб Збройних сил України пропонує заборонити проліт безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над військовими об’єктами.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, таку заборону пропонується встановити з метою покращення стану охорони, оборони та вибухопожежобезпеки на арсеналах, базах, складах.

Для цього Генштаб ініціює перед Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації внесення змін до низки нормативно-правових документів.

Зокрема, до Положення про використання повітряного простору України, що затверджене постановою Кабінету міністрів України від 29 березня 2002 року № 401 та до Методичних вказівок щодо виконання вимог пункту 83 положення про використання повітряного простору України, затверджених наказом Держслужби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 6 травня 2005 року № 303.

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Також Генеральний штаб вкотре застерігає від провокаційних дій поблизу військових частин щодо використання.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України зазначає, що застосування поблизу військових частин, баз (арсеналів) та складів ЗСУ або над ними, інших військових формувань безпілотних літальних апаратів здійснюється за погодженням із командуванням Збройних сил.

З метою гарантування безпеки військових об’єктів, у разі виявлення непогодженого використання БПЛА поблизу них або над ними, Збройні сили України вживатимуть заходів щодо знешкодження зазначених безпілотників.

Також в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил закликали громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у Генштабі ЗСУ поінформували, що з початку року поблизу військових частин зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА.

Довідка УНІАН. 23 березня 2017 року у міста Балаклія Харківської області в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал.

29 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили факт перельоту через українсько-російський кордон безпілотного літального апарату, який скинув термобаричні боєприпаси, що й стали причиною вибухів у Балаклії.