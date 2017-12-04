Словенія виділить Краматорську 900 тисяч євро на покращення питної води

За сприяння словенської компанії Есотех, місто Краматорськ має можливість отримати на безоплатній основі грант від Республіки Словенія для проекта на покращення якості питної води та послуг Водоканала для жителів міста Краматорська.

Нагадаємо, що місто Краматорськ боролося заотримання можливості взяти участь у проекті Світовогобанку, який спрямований на підвищення якості питноїводи, зменшення втрат та енергоефективність у водному секторі. За результатами проведеного тендеру, враховуючи вище перераховані завдання, Світовий банк оголосив переможцем словенську компанію Есотех.

Грант виступає заохочувальним стимулом для експорту послуг словенських високих технологій. Для українських органів місцевого самоврядування та Водоканала, цей грант виступає в якості гарантіївалютних ризиків із якими місто може зіткнутися при реалізації проекта за кредитні кошти Світового банку помодернізації водних об'єктів, що в кінцевому випадкузнизить витрати пересічних громадян міста на послуги доставки питної води.

Метою Проекту - є реконструкція водоочиснихспоруд, впровадження нових технологій по очищеннюпитної води. Грант також може покривати всі можливівалютні ризики, страх перед якими був вираженнийнизкою депутатів Краматорської міської ради. У зв’язку із цим, було зроблено відповідний запит на компанію Есотех заступником міського голови м. Краматорськ, з метою виконання зобов'язання по підписанню Договората реалізації проекта.

Інформація про Грант – грант усуває всі причини блокування Проекту, більше того було відправленороз’яснювальну інформацію до поважних і відповідальних осіб Уряду України, Міністерстварегіонального розвитку, представництва Світового Банкув Україні, мера міста Краматорськ, заступника мера міста Краматорськ, директора Водоканалу міста Краматорськ.

Підтвердження підписання контракта зі словенськоюкомпанією Есотех як основу для початку Великої процедури в Словенському Агентстві з міжнародногорозвитку та співпраці, також було засвідчено під час візиту пана Алеша Кантарутті, Державного секретаряМіністерства економічного розвитку і торгівлі РеспублікиСловенії та Бізнес Делегації 24 листопада 2017 р. до Віце-прем'єр-міністра України, Міністра регіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства України п. Геннадія ЗУБКО.

Це є велика перемога міської ради та громадян міста Краматорськ, так як вони зможуть отримувати чисту воду, стабільне постачання питної води та за рахунок гранту з Республіки Словенія, яка підтримує свою компанію Есотех, зможуть значно менше платити за послуги доставки води».