ВР подолала вето Президента на закон щодо захисту від випромінювання

Верховна Рада України подолала вето Президента на закон «Про внесення зміни до закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” подолання вето проголосувало 337 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Закон визначає повноваження Верховної Ради у сфері забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання.

Також парламент отримав повноваження щодо затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність, встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій.