Держказначейство замахнулося на вищий статус

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні має намір ухвалити рішення про реорганізацію Державного казначейства.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила голова Державного казначейства України Тетяна СЛЮЗ.

«В даний час Державне казначейство має статус урядового органу. Але у зв`язку з тим, що функції Держказначейства за останній рік розширилися – ми стали працювати не тільки з бюджетом, але й із суб`єктами господарювання, а також обслуговувати систему електронних платежів Нацбанку, ми пропонуємо підвищити статус Держказначейства до рівня центрального органу», - сказала Т.СЛЮЗ.

За словами голови Держказначейства, на наступному етапі реорганізації цього органу планується розширити його функції. Водночас Т.СЛЮЗ не уточнила, про які додаткові функції і повноваження йдеться.

Т.СЛЮЗ зазначила, що реорганізацію ініціювало Державне казначейство.