У Харкові антимайданівця "Топаза" засудили до 8 років ув’язнення (відео)

Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові суд присудив антимайданівцю Ігнату Кромському, відомому за прізвиськом «Топаз», 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 30 січня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

Прокуратура вимагала Кромському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, за відомостями слідства, Кромськой був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий «коридор ганьби», а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вул. Римарська, під час яких загинули люди.

Зловмисника затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду м. Харкова йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 25 квітня 2014 року «втікача» затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

Кромському інкримінували кілька статей Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110), участь у масових заворушеннях (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) та незаконне заволодіння транспортним засобом – автомобілем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

Улітку 2015 року Київський районний суд м. Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.

Відео: Сергій Палієнко