Від зірки "антимайдана" Топаза вимагають виплатити майже 875 тисяч гривень компенсації

17:20, 09 червня 2015
Суспільство
1750 0

На відповідну суму було оцінено пошкоджене під час штурму Будинку Рад майно та приміщення облради та ДП "Держпром".

Топаз / Фото УНИАН

У Харкові обласна рада та державне підприємство "Держпром" пред’явили до активіста антимайдану Ігната Кромського на прізвисько "Топаз" цивільний позов із вимогою компенсувати матеріальну шкоду в розмірі майже 875 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідний позов був заявлений сьогодні, 9 червня, під час першого по суді засідання Київського райсуду Харкова у справі Кромського.

Читайте такожАктивіст "антимайдану" Топаз вирішив оголосити голодування

На відповідну суму було оцінено пошкоджене під час штурму Будинку Рад майно та приміщення облради та ДП "Держпром".

Через необхідність викликати в суд представників заявників цивільного позову та з огляду на потребу учасників процесу ознайомитися з заявленим позовом у судовому засіданні оголошена перерва до 22 червня 11.00.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.

Він був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА. Обвинувачений двічі втікав від слідства.

Читайте такожТопаз, який втік з-під домашнього арешту, хизується зброєю у соцмережах - ЗМІ

14 квітня Київський райсуд Харкова подовжив термін тримання під вартою Кромському, відомому під прізвиськом "Топаз", до 14 червня.

9 червня Київський райсуд розпочав слухання справи по суті. Суддя за клопотанням прокурора продовжив тримання під вартою без можливості внесення застави для Кромського до 13 серпня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter