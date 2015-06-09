Від зірки "антимайдана" Топаза вимагають виплатити майже 875 тисяч гривень компенсації

У Харкові обласна рада та державне підприємство "Держпром" пред’явили до активіста антимайдану Ігната Кромського на прізвисько "Топаз" цивільний позов із вимогою компенсувати матеріальну шкоду в розмірі майже 875 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідний позов був заявлений сьогодні, 9 червня, під час першого по суді засідання Київського райсуду Харкова у справі Кромського.

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На відповідну суму було оцінено пошкоджене під час штурму Будинку Рад майно та приміщення облради та ДП "Держпром".

Через необхідність викликати в суд представників заявників цивільного позову та з огляду на потребу учасників процесу ознайомитися з заявленим позовом у судовому засіданні оголошена перерва до 22 червня 11.00.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.

Він був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА. Обвинувачений двічі втікав від слідства.

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14 квітня Київський райсуд Харкова подовжив термін тримання під вартою Кромському, відомому під прізвиськом "Топаз", до 14 червня.

9 червня Київський райсуд розпочав слухання справи по суті. Суддя за клопотанням прокурора продовжив тримання під вартою без можливості внесення застави для Кромського до 13 серпня.