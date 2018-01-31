У Дніпрі через ДТП померла молода вдова бійця АТО

11:55, 31 січня 2018
Суспільство
6502 0
Маленька дитина залишилася сиротою / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, жінка померла в результаті травм, отриманих у дорожньо-транспортній пригоді.

Читайте такожЩоб пам'ятали: матерям і дружинам бійців, які не повернулися з війни, вручили "Книгу пам'яті" (відео)

"23 лютого 2018 року буде вже три роки, коли при проведенні спецоперації в Маріуполі від рук російських диверсантів загинув офіцер спецпідрозділу «Сокіл» Віталій Мандрик. Молода людина, який би ще жити та жити. Вчора в лікарні Дніпра в результаті травм отриманих у дорожньо-транспортній пригоді померла його дружина Катерина Мандрик. Залишилася маленька Діана Мандрик", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що через обстріли бойовиків загинув український військовий, двоє поранені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #загинула молода вдова бійця АТО#В Дніпрі загинула вдова бійця АТО