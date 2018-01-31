У Дніпрі через ДТП померла молода вдова бійця АТО

Жінка померла в результаті травм, отриманих у дорожньо-транспортній пригоді, у неї залишилася маленька дитина.

Вчора в лікарні Дніпра через ДТП померла Катерина Мандрик - молода вдова бійця АТО Віталія Мандрика.

Як повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, жінка померла в результаті травм, отриманих у дорожньо-транспортній пригоді.

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"23 лютого 2018 року буде вже три роки, коли при проведенні спецоперації в Маріуполі від рук російських диверсантів загинув офіцер спецпідрозділу «Сокіл» Віталій Мандрик. Молода людина, який би ще жити та жити. Вчора в лікарні Дніпра в результаті травм отриманих у дорожньо-транспортній пригоді померла його дружина Катерина Мандрик. Залишилася маленька Діана Мандрик", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що через обстріли бойовиків загинув український військовий, двоє поранені.