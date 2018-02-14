У День Святого Валентина у Дніпрі усіх бажаючих "одружували" на ковзанці

20:29, 14 лютого 2018
Суспільство
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У Дніпрі на ковзанці організували імпровізований ДРАЦС / Фото УНІАН

Процедура одруження займала усього кілька хвилин, повідомляє 056.ua. Для того, щоб одружитися закоханим потрібно було надіти весільні аксесуари, публічно висловити свою згоду на шлюб і розписатися. Після чого їм видавали свідоцтво про шлюб.

Одруження не мало юридичної сили, а було покликане просто порадувати закоханих. У парку також пройшли різноманітні конкурси, а головним призом стала вечеря на двох в будь-якому місці, яке обере пара з обмеженим бюджетом – до 1,5 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, у Львові для молодят влаштували справжнє свято на День закоханих.

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Теги: #День закоханих#14 лютого#День святого Валентина