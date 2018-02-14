У День Святого Валентина у Дніпрі усіх бажаючих "одружували" на ковзанці

Одруження не мало юридичної сили, а було покликане просто порадувати закоханих.

У парку "Зелена роща" у Дніпрі прямо на ковзанці організували імпровізований ДРАЦС.

Процедура одруження займала усього кілька хвилин, повідомляє 056.ua. Для того, щоб одружитися закоханим потрібно було надіти весільні аксесуари, публічно висловити свою згоду на шлюб і розписатися. Після чого їм видавали свідоцтво про шлюб.

Одруження не мало юридичної сили, а було покликане просто порадувати закоханих. У парку також пройшли різноманітні конкурси, а головним призом стала вечеря на двох в будь-якому місці, яке обере пара з обмеженим бюджетом – до 1,5 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, у Львові для молодят влаштували справжнє свято на День закоханих.