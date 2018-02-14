Весільна лихоманка: у Львові до Дня святого Валентина для молодят влаштували свято (відео)

У День закоханих українці одружуються в десять разів більше, ніж в будь-який інший день року.

У Львові для молодят влаштували справжнє свято на День закоханих. У День закоханих українці одружуються в десять разів більше, ніж в будь-який інший день року. Як йдеться в сюжеті ТСН, вхід в ЗАГС прикрашений, а церемонії проходять одна за одною. На вході молодих зустрічають міми, грає жива музика. Читайте такожДень святого Валентина: як у світі святкують 14 лютого (фото, відео) Раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні закохані можуть безкоштовно проїхати у швидкісному трамваї.

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