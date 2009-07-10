МВФ ще залишає за собою право подумати

Місія Європейського департаменту МВФ, яка завершила сьогодні роботу в Україні під головуванням пані Джейли Пазарбазіолу, оприлюднила прес-реліз за підсумками своєї роботи . Місія підкреслює, що позитивний висновок про перегляд програми ухвалений на технічному рівні, в той час як остаточне рішення про виділення третього траншу Україні в обсязі 3,3 млрд доларів буде ухвалювати Рада директорів.

Водночас місія МВФ наголошує на залежності надання третього траншу від виконання українською стороною певних зобов`язань. Прес-реліз наголошує, що «завершення другого перегляду Радою директорів зумовить надання Україні траншу фінансування у розмірі 2,125 млрд. СПЗ (близько 3,3 млрд. дол. США) за умови здійснення попередніх заходів». Прес-реліз не наводить перелік таких заходів, однак зазначає, що «для завершення другого перегляду програми необхідно, щоб парламент ухвалив зміни до законодавства, спрямовані на посилення законодавчої бази для розв’язання проблем банків».

Місія відзначає, що «макроекономічна та фінансова політика в Україні в цілому проводилися відповідно до плану. Кількісні критерії ефективності щодо грошової бази, чистих міжнародних резервів та балансу коштів загального сектору державного управління станом на кінець травня було виконано. Влада досягла гарних результатів у розв’язанні питань системних проблемних банків та розробці пов’язаних із цим питанням змін до законодавства».

Водночас, зазначає МВФ, хоча «фінансова напруженість послабилася, однак – як і в інших країнах регіону – економічний спад виявився більш відчутним, ніж очікувалося». У зв`язку з цим МВФ вперше офіційно оприлюднив складові свого переглянутого макроекономічного прогнозу для України, за яким «реальний ВВП у 2009 році за очікуваннями може скоротитися на 14 відсотків проти 8 відсотків, що передбачалися під час першого перегляду програми». Таке «більш відчутне скорочення зробить свій внесок у швидке поліпшення балансу рахунку поточних операцій, однак, і надалі послаблює ситуацію з доходами уряду», зазначається у прес-релізі місії МВФ. Водночас, «динаміка інфляції виявилася кращою за очікування».

МВФ також переглянув «цільовий показник дефіциту загального сектора державного управління на 2009 рік, змінивши його з 4 відсотків на 6 відсотків ВВП, до чого необхідно додати дефіцит НАК «Нафтогаз України» у обсязі 2,6 відсотка ВВП».

МВФ також повідомив про взяті урядом на себе зобов`язання щодо:

- щоквартального підвищення тарифів на газ, із забезпеченням при цьому ефективної системи соціального захисту;

- усунення структурного дисбалансу у фінансовому становищі НАК «Нафтогаз» та,

- поліпшення ефективності корпоративного управління компанією.

МВФ наголошує, що президентські вибори в Україні не повинні стати на заваді успішній реалізації програми. «Надзвичайно важливо, - зазначає Фонд, - щоб влада України проводила всі необхідні заходи – у тому числі у період наближення президентських виборів – для того, щоб утримувати розвиток фіскальних процесів у відповідності із цільовими показниками програми. Також надзвичайно важливо забезпечити поступ у царині податкової та пенсійної реформи, оголошених на 2010 рік. Ці реформи сприятимуть забезпеченню фіскальної стабільності на середньо-термінову перспективу і допомагатимуть економіці вийти з кризи».