ГПУ взялася за будівництво на території Хотівського городища під Києвом

Генеральна прокуратура розпочала перевірку законності будівництва на території історичного Хотівського городища під Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Я доручив провести перевірку прокуратурі міста Києва. Закінчимо перевірку – оприлюднимо», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ повідомили, що на території Хотівського городища, де понад 2,5 тисяч років тому предки киян оборонялися від скіфів, розпочалося будівництво котеджів.

У район Феофанії приїхала будівельна техніка, яка, за спостереженнями археологів, вже розрила значну частину оборонного валу. «Територія городища - 31 га. Такими площами стародавніх поселень не може похвалитися жодна європейська країна. Це пам`ятка археології національного значення, на території якої навіть палицю в землю не можна встромити без відома вчених», - сказав співробітник Інституту археології Сергій ЛИСЕНКО.