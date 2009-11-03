Україна за жовтень має сплатити Газпрому майже півмільярда

Україна в жовтні 2009 року імпортувала близько 2,4 млрд. кубометрів природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Україна імпортувала (в жовтні – УНІАН) близько 2,4 млрд. кубометрів (газу – УНІАН)», – сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що за імпортований у жовтні газ НАК «Нафтогаз України» повинна заплатити російському «Газпрому» близько 470 млн. дол.

Він також нагадав, що відповідно до укладеного контракту на постачання газу в Україну НАК «Нафтогаз України» повинна імпортувати в листопаді й грудні поточного року по 3,5 млрд. куб. м газу.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що Україна повністю готова виконувати умови з транзиту газу. «Технічно й ресурсно Україна повністю готова виконувати контракт із транзиту російського природного газу до Європи. Для цього є всі необхідні умови. Контракт на транзит не має нічого спільного з контрактом на постачання російського природного газу в Україну», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» повинен перерахувати російському «Газпрому» 4 млрд. грн. за спожитий у жовтні природний газ.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня своєчасно й у повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.