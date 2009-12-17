СБУ скасувала операцію із затримання літака Іл-76 із зброєю

Служба безпеки України скасувала операцію із затримання літака Іл-76 із зброєю на своїй власній території в Києві за домовленістю з іноземними партнерами-спецслужбами. Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, до 22 годині суботи 12 грудня СБУ перебувала у стані підвищеної готовності, про що був проінформований Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

„До суботи ми перебували в стані підвищеної готовності, СБУ дуже стурбувала інформація, коли літак Іл-76 замовлявся і залітав на дозаправку в Таїланд, обходив інші країни, а саме Україна чомусь була обрана для нього як транзитна країна”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ одразу після отримання цієї інформації почала працювати з іноземними партнерами-спецслужбами.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що операція із затримання літака Іл-76 із зброєю на борту пройшла успішно у Таїланді після ухвалення відповідного рішення.

Голова СБУ наголосив, що йому відома країна призначення літака зі зброєю, однак її назве слідство, яке триває у Бангкоку.

Як повідомлялось, 12 грудня у Таїланді було затримано літак Іл-76, що перевозив близько 40 тонн зброї. За інформацєію газети Nation, п’ятеро членів екіпажу - громадяни Казахстану і Білорусі. За даними поліції, є підстави вважати, що зброя на борт Іл-76 була завантажена у Пхеньяні, а літак належить Грузії. Газета Nation відзначає, що, ймовірно, він прямував на Шрі-Ланку. У літаку були виявлені гранатомети, ракети класу "земля-повітря" та інші боєприпаси.