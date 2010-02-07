Керівник прес-служби БЮТ повідомляє про хакерські атаки на сайт блоку

Сайт Блоку Юлії Тимошенко заблокований через здійснення хакерських атак.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

"Сайт заблокований через хакерські атаки. Це невипадково, бо протягом останніх днів саме на нашому сайті ми оперативно розміщували інформацію про підготовку з боку наших опонентів фальсифікацій під час другого туру голосування, а сьогодні – про факти масових порушень", - сказав керівник прес-служби БЮТ Олександр СОЧКА.

Зараз технічні служби намагаються відновити роботу сайту для продовження інформування суспільства про хід голосування на виборах Президента України.