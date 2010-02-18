Україна продовжила дію антидемпінгових заходів щодо ДВП з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила дію антидемпінгових заходів відносно деревоволокнистих плит (ДВП) мокрого способу виробництва (густиною більше 0,8 г/куб.см) без механічної обробки і облицювання з Росії.

Про це повідомляє «Урядовий кур`єр» №30 за 17 лютого.

Згідно з повідомленням, комісія ухвалила рішення продовжити дію антидемпінгових заходів, оскільки до України здійснювалися поставки цього товару за демпінговими цінами, було встановлено, що російські виробники також використовують практику недобросовісної конкуренції при експорті ДВП до окремих третіх країн тощо.

Антидемпінгові заходи щодо ДВП було прийнято комісією 14 липня 2006 р.