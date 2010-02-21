Четверо неповнолітніх із зброєю грабували іноземців

У Сумах правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх, які підозрюються у скоєнні розбійних нападів на іноземців: троє школярів та учень професійно-технічного училища грабували іноземних студентів, погрожуючи їм ножем та пістолетом.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби міського управління міліції, оперативники карного розшуку Зарічного райвідділу міліції встановили, що напади на людей з метою заволодіння їхніми грошами та майном (мобільними телефонами) здійснювалися зловмисниками на вулицях Харківська, Санаторна та Замостянська. При цьому самі підозрювані в розбоях підлітки приїжджали сюди ввечері з інших районів міста. Прибувши на місце, кримінальний квартет розділявся: двоє з ножем йшли в один бік, а двоє з пістолетом – в інший.

Вік зловмисників – від 14 до 17 років. Троє з них заарештовані, один перебуває на підписці про невиїзд.

У затриманих міліція вилучила пневматичний пістолет «Вальтер», ніж і декілька мобільних телефонів, що були відібрані у жертв нападників.

Щодо грабіжників порушено кримінальну справу по ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України («розбій»), їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.