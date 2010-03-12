Як розподілилися ролі в трикутнику Цушко - Тігіпко - Азаров

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що глава уряду Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр з економічних питань Сергій ТІГІПКО і міністр економіки Василь ЦУШКО знайдуть взаєморозуміння в роботі в економічному блоці уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в програмі "Я так думаю" на 5-му телеканалі.

"Ви добре знаєте ТІГІПКА, і ви знаєте, що він не погодився б на це призначення якби не розумів своєї ролі і не розумів ролі інших людей, які з ним працюватимуть. ТИГИПКО це реформатор, АЗАРОВ - це людина з колосальним досвідом. ЦУШКО - це людина, яка добре розбирається в аграрно-промисловому комплексі. Він керував Одеською областю і дуже успішно. Думаю що ці люди знайдуть взаєморозуміння", - заявила Г..ГЕРМАН.

Вона відзначила, що С. Тігіпко задасть "правильний напрям" для економічного розвитку.