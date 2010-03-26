У Києві зупинили «пекельну машину» за 8 хвилин до вибуху

Сьогодні вранці працівники вибухотехнічної служби столичної міліції знешкодили саморобний вибуховий пристрій, який було закладено у приміщенні нічного клубу «Бінго» у Святошинському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні, о 8.22, по лінії 102 від охоронця цього клубу надійшло повідомлення про те, що він виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Як сказав міліції охоронець, він побачив пакет від кефіру, але коли трохи підняв його, то виявив на ньому електронний пристрій та якісь дроти.

За словами співрозмовника агентства, вибухотехніки прибули за вказаною адресою швидко і за допомогою так званої водної гармати знешкодили невідомий предмет, коли на електронному таймері, який було прикріплено до пакета, до вибуху залишалося вісім хвилин.

У той же час, під час ліквідації вибухівки в результаті невеликого вибуху було пошкоджено дві скляні вітрини.

За попередніми даними, вага невідомої вибухової речовини, яка була у пакеті, становила близько одного кілограма, що дорівнює приблизно 100 г тротилу.