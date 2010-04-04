Україна за річним показником інфляції випередила решту держав СНД

Найбільший рівень інфляції у січні-лютому п.р. щодо відповідного періоду 2009 року серед країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) зафіксовано в Україні (11,3%), а найменший - у Киргизії (1,8%).

Про це повідомляється на сайті Міждержавного статистичного комітету СНД.

Річний рівень інфляції у середньому по країнах СНД у січні-лютому 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. становив 8%.

За даними комітету, у Вірменії інфляція становила 8,2%, у Росії - 7,6%, у Казахстані - 7,4%, у Білорусі - 6,2%, у Таджикистані - 5,4%, у Молдові - 4,4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, в лютому 2010 року, порівняно з січнем, інфляція становила 1,9%, з початку року – 3,7%.

Згідно з даними відомства, інфляція в лютому поточного року, порівняно з лютим 2009, становила 11,3%.