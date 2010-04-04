У Киеві затримали чоловіка, який стріляв у жінку-продавця

Працівники столичної міліції затримали 27-річного чоловіка, який 31 березня скоїв збройний напад на торговельний кіоск у Солом’янському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, під час нападу молодик здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета, поранивши жінку-продавця. Через опір жінки заволодіти денною виручкою нападник не зміг і втік, кинувши на місці події пістолет і деякі особисті речі.

Злодія було розшукано за прикметами, які надала потерпіла. Під тиском незаперечних доказів молодик в усьому зізнався і повідомив, що придбав пістолет у 2002 році на одній зі столичних автостоянок. Крім того, він зізнався у трьох аналогічних нападах і крадіжках у двох продуктових та одному ювелірному кіоску. Зараз цю інформацію перевіряють. Проти затриманого порушена кримінальна справа.