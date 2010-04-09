Контрабандист намагався вивезти до Росії 200 пляшок горілки

На Донеччині патруль відділу прикордонної служби «Амвросіївка» затримав чоловіка, який намагався вивезти в Росію 200 пляшок горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, порушник їхав з українського села Василівка в російське Селезнівка і намагався незаконно перетнути кордон на мотоциклі, коляска якого була до верху наповнена пляшками з алкоголем.

З`ясувалося, що порушник не мав документів на мотоцикл, який був без державних номерних знаків. Мотоцикл із горілкою у нього вилучили і передали у митницю для подальшого розгляду.