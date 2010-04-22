Кінах каже, що сума заявок на відшкодування ПДВ досягла 31 млрд. грн.

Сума пред`явлених заявок із заборгованості з відшкодування податку на додану вартість на сьогоднішній день становить близько 31 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«І навіть якщо з цієї суми близько 7-8 млрд. грн. сумнівні, то за фактом мінімум 24-25 млрд. грн. це ті суми, які підтверджуються... Більш того, з цієї суми близько 17 млрд. грн. – це ті суми, які вже прострочені за термінами повернення негативного сальдо ПДВ», - зазначив А.КІНАХ.

За його словами, ця проблема вимагає вирішення, оскільки невідшкодування ПДВ вимиває оборотні кошти підприємств. «Також проблема посилюється, оскільки уряд Юлії ТИМОШЕНКО свого часу скасував механізм податкового векселя, порушуючи при цьому закони. Вартість кредитних ресурсів за банківською системою зашкалює за 20%. Разом ці проблеми створюють перешкоди для конкурентоспроможності експортерів», - сказав А.КІНАХ.

Крім того, за словами голови Державної податкової адміністрації України Олександра ПАПАЇКИ, на сьогодні є заявки на відшкодування ПДВ ще за 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, у свою чергу, заявив, що уряд у травні планує почати розрахунок за боргами з повернення податку на додану вартість цінними паперами.