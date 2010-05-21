Чи зможе «Українська енциклопедія» залишитися в своєму приміщенні

У Київраді підготовлено проект рішення, згідно з яким видавництво «Українська енциклопедія» залишається у приміщенні по вул. Б.Хмельницького, 51-а і відповідно скасовується попереднє рішення міськради про продаж цих площ.

Як повідомляє прес-служба фракції БЮТ в Київраді, про це розповів депутат цієї фракції, голова постійної комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, також не будуть виселятися з приміщень за вказаною адресою пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України» та дитячий журнал «Соняшник».

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що таке рішення було прийнято на комісії міської ради з питань власності та культури на підтримку протесту прокуратури, яка вимагає скасувати виселення цих закладів культури.

«Ці заклади культури не можна позбавити приміщення, адже згідно з рішенням Верховної Ради, виселення редакцій і видавництв із займаних ними на законних підставах приміщень державної та комунальної власності заборонене», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

Він додав, що комісія з питань культури не раз зверталася до депутатів з інформацією про незаконність даного рішення. Зокрема, коли дитячий журнал «Соняшник» намагались виселити із займаного приміщення рішенням суду, комісія культури звернулась з проханням відкласти виселення до винесення цього питання на розгляд Київради. Реакцією на це і став протест прокуратури м.Києва, стверджує депутат.

«Журнал «Соняшник» займає невелику площу у 160 м, але у самісінькому центрі міста – на вулиці Богдана Хмельницького, – тому йому, як іншим закладам, відмовили у переукладенні договору оренди. Тепер, коли Київрада прийме рішення про продовження оренди, закриють і судову справу», - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що наприкінці 2009 року провладна більшість Київради ухвалила рішення про продаж приміщення за адресою Богдана Хмельницького, 51-а, де знаходились кілька закладів культури («Українська енциклопедія», «Книга пам`яті», журнали «Радуга» та «Соняшник») маловідомому фонду. Питання набуло резонансу серед інтелігенції та громади Києва, що виступили на захист цих закладів культури.

За результатами розгляду питання профільними комісіями, воно має бути винесено на найближче пленарне засіданні Київради, хоча в попередньому проекті порядку денного цього питання немає.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2009 р. на засіданні Київради, що проходило у форматі громадських слухань, розглядалась низка важливих для столиці питань, з яких одне було особисто ініційоване Президентом України - стосовно виселення видавництва «Українська енциклопедія». Депутати проголосували за створення робочої групи, яку зобов’язано у найкоротші терміни розробити відповідний проект рішення спільно з профільними комісіями Київради.