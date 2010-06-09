Азаров запевнив австрійську медфірму, що старі зобов'язання діють

Уряд має намір послідовно і системно реформувати сферу охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на зустрічі з послом Австрійської Республіки в Україні Маркусом ВУКЕТІЧЕМ. У зустрічі також взяли участь представники австрійської компанії «Фамед інженірінг», які виконують в Україні контракт на оснащення сільських медичних закладів.

М.АЗАРОВ висловив переконання у необхідності активізації двосторонніх відносин та нарощуванні обсягів взаємного товарообігу. Він також зазначив, що Україна і Австрія мають гарний потенціал та перспективи розвитку двостороннього співробітництва. М.АЗАРОВ запевнив, що Україна має намір виконувати всі державні зобов’язання попередніх періодів, які не суперечать українському законодавству.

Глава уряду поінформував австрійську сторону про те, що зараз в Україні є надзвичайно актуальним питання радикального оновлення медичної галузі. За його словами, досі спроби модернізувати сферу охорони здоров’я були безсистемними, мозаїчними і не давали ефекту. Чинний уряд України налаштований реформувати галузь послідовно і системно, для чого готовий скористатися аналітичними, консультаційними, менеджерськими послугами найкращих європейських експертів.

"В Україні є проблема радикального оновлення медицини. Поки що всі наші намагання були епізодичними. Наприклад, проект з австрійською стороною: безсистемне, непідготовлене рішення призвело до того, що на пройденому етапі проекту ми проблему сільської медицини не вирішили", - зазначив прем`єр-міністр.

"Для нас принципово грамотно планувати проекти і діяти за принципом: “не поспішаючи, але напевне”, і системно вирішувати проблеми відповідно до наших можливостей і пріоритетів", - наголосив глава уряду.