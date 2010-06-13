Міністр ЖКГ виступив за використання торфу замість газу

Міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ виступає за використання торфу замість газу в місцевих котельних в Хоролі Полтавської області. Про це він заявив у суботу, відвідуючи Полтавщину.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, великі поклади торфу, які знаходяться в Хорольському районі, необхідно в експериментальному порядку використовувати в місцевих котельних для опалювання, що дасть можливість заощадити районному бюджету біля третини своїх коштів.

Голова Хорольської РДА Віталій ШЕВЧУГА повідомив, що перші кроки в цьому напрямку в районі вже зроблено і більшість дитячих садків вже опалюються торфом.