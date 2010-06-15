Міністр ще не вирішив, хто привезе в Україну колумбійський цукор

Міністерство економіки України з 22 червня продовжить прийом заявок на отримання ліцензії на імпорт до України цукру-сирцю з цукрової тростини у межах тарифної квоти загальним обсягом 5,825 тис. тонн походженням з Сальвадору і 6,433 тис. тонн походженням з Колумбії.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України.

Повідомляється, що у зв`язку з поверненням до Мінекономіки невикористаних ліцензій суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності і відновленням обсягу цукру-сирцю з цукрової тростини у межах тарифної квоти походженням з нових країн-постачальників, продовжується прийом заявок.