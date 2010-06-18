Будівництво метро Троєщина-Осокорки намічене на наступний рік

Будівництво нової лінії метрополітену у напрямку житлового масиву Троєщина - легке наземне метро “Троєщина - Осокорки” (Лівобережна лінія) - планується розпочати наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на засіданні сесії Київради заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, доповідаючи з питання будівництва метро в столиці.

За його словами, на цій лінії передбачається будівництво шести станцій: Ватутіна, Каштанова, Драйзера, Сабурова, Цвєтаєвої, Милославська.

Вартість цього проекту становить, за інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, 3,4 млрд. грн.

“В наступному році ми почнемо будівництво цього напрямку”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Крім того, планується будівництво нової станції “Райдужна” на ще одній новій лінії метро – Подільсько-Вигурівській. Цей напрямок метро передбачає будівництво загалом шести станцій: Глибочицької, Подільської, Суднобудівної, Труханів острів, Затока Десенка, Райдужна.

“Якщо ми залишимо цей напрямок метро з відгалуженням на Троєщину, як це передбачено першим варіантом проекту, то нам потрібно в цьому році, або максимально в наступному, розпочати будівництво станції метро “Райдужна” для того, щоб туди пройти над станцією “Райдужна” мостом і забезпечити в 2014-му році введення в експлуатацію автомобільної частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу і продовжувати будівництво метрополітену”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він окремо звернув увагу на обов’язковості початку робіт з будівництва станції “Райдужна”. Вартість проекту цієї лінії метро загалом становить 5,5 млрд. грн.