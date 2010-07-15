Тігіпко: надходження від туризму мають становити вагому долю ВВП

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що надходження від туризму мають становити більш вагому долю у ВВП України.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він заявив під час наради щодо розвитку туристичного ринку України.

В обговоренні проблем галузі брали участь представники міністерств економіки і фінансів, Держкомпідприємництва, Державної прикордонної служби, а також об’єднань туроператорів.

«Держава зацікавлена у швидкому зростанні туристичної галузі. У країнах, які близькі до нас за рівнем розвитку, туризм забезпечує надходження до бюджету у десятки разів більші. Галузь має величезний потенціал до зростання, і завдання держави – допомогти їй у цьому», - заявив С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр підкреслив, що поодинокі заходи не дадуть очікуваного ефекту. На його думку, галузь потребує оновленої комплексної програми розвитку, розрахованої на середньострокову перспективу.

«Туроператорам не потрібні якісь пільги чи зниження податків. Їм необхідні перш за все чіткі та прозорі умови ведення бізнесу», - сказав віце-прем’єр-міністр.

При цьому С.ТІГІПКО звернув увагу на значне відставання в’їзного туризму порівняно з виїзним. «Створення і розвиток інфраструктури для в’їзного туризму – невідкладне завдання бізнесу і влади у туристичній галузі», - зауважив урядовець.