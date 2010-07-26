Джарти: Крим готовий приймати замовлення на ремонт кораблів ЧФ

Прем`єр-міністр Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ заявляє, що підприємства Криму готові приймати замовлення на ремонт кораблів Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в Севастополі, відповідаючи на запитання журналістів про значення перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

«Ми маємо можливість розвивати наші підприємства, які готові сьогодні приймати замовлення для створення бойових машин, для створення робочих місць... І у нас є можливості для російського ЧФ», - заявив В.ДЖАРТИ.

За словами голови кримського уряду, «сьогодні для Севастополя, безумовно, це підйом і в соціальному плані, є можливість обміну досвідом між українськими та російськими моряками, проводити навчання й створювати боєздатну базу для миру в Криму і в Україні загалом».