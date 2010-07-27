Восени кількість дозволів для бізнесу скоротиться

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва до осені готує законопроект, яким передбачається скоротити кількість дозволів для бізнесу з 237 до 160.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови комітету Сергій ТРЕТЬЯКОВ.

«В Україні існує 237 дозволів, визначених законом. Ми хочемо їх скоротити до 160, які будуть визначені тільки законом», - говорить він.

Крім того, планується скоротити кількість ліцензованих видів робіт на 80%.

За словами С.ТРЕТЬЯКОВА, система ліцензування в Україні дуже розвинена: 44 органи влади, практично всі міністерства і відомства, місцеві органи влади тощо видають ліцензії. «В подальшому ми скорочуватимемо список документів, які необхідно надати для одержання ліцензії, – хочемо залишити три документи: заяву, виписку з єдиного реєстру про реєстрацію суб`єктів і кваліфікаційні вимоги», - сказав він.

С.ТРЕТЬЯКОВ нагадав, що сьогодні вартість ліцензії 884 грн. (одна мінімальна зарплата).

Законопроекти щодо скорочення кількості дозволів і видів ліцензованих робіт планується надати на розгляд ВР вже у вересні. «Є підтримка і уряду, і Президента», - зазначив С.ТРЕТЬЯКОВ.

«Ми підрахували, що таке кардинальне скорочення видів діяльності... призведе до втрат бюджету майже в 2% від суми, яка планується від надходжень від видачі ліцензій. Це незначна сума...» - вважає він.

Наприклад, виробництво регламентується великою кількістю інших документів, окрім ліцензій. Немає потреби ліцензувати виробництво, оскільки паралельно існує сертифікація. Крім того, немає потреби ліцензувати сферу будівництва. «Також зайве, наприклад, дублювання іншими документами, які можуть видаватися, – видобуток і пошук корисних копалин. Одержавши таку ліцензію, ви не маєте права займатися такими роботами, тому що додатково необхідно одержати довідку про користування надрами з точними географічними координатами і там буде вказано, що ви маєте право робити», - пояснив С.ТРЕТЬЯКОВ.