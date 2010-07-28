В аеропорту Києва затримали іноземця з 22 нетбуками

У Києві співробітники СБУ спільно з працівниками митниці затримали в аеропорту 50-річного іноземця, який намагався незаконно ввезти до України партію комп`ютерної техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у Києві, громадянин США прибув авіарейсом з Відня. Щоб безперешкодно пройти зону митного контролю через «зелений коридор», зловмисник заховав техніку у особистих речах. У ході поглибленого митного огляду валіз іноземця виявлено незадекларовані 22 нетбуки, 1 ноутбук, а також комплектуючі до них – загалом товару на суму понад 240 тис. грн.

Стосовно порушника за незаконне переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.