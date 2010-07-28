У церкві вибухнув саморобний фугас потужністю 500 г тротилу

Причиною вибуху у Свято-Покровській церкві в Запоріжжі, унаслідок якого загинула одна людина, став, за попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Запорізької ОДА Борис ПЕТРОВ, пославшись на попередню інформацію експертів.

"Попередньо це був вибуховий пристрій безоболонковий - фугасний вибуховий пристрій, саморобний. Вибух був еквівалентний приблизно 500 грамам тротилу", - сказав Б.ПЕТРОВ.

Він також зазначив, що в результаті обстеження експертами-вибухотехніками приміщень Свято-Покровської церкви Запоріжжя і прилеглої території, інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.