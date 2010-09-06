Росія будуватиме в Україні завод з фабрикації ядерного палива

Російський державний концерн «ТВЕЛ» визнано переможцем конкурсу з відбору партнера і технології з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам сьогодні в Києві помічник директора представника американської компанії Westinghouse в Києві Світлана МЕРКУЛОВА. Нагадаємо, що американська компанія Westinghouse разом із «ТВЕЛ» брала участь у цьому конкурсі.

«Ми одержали повідомлення, в якому нам дякують за участь і повідомляють, що міжвідомча комісія ухвалила рішення на користь «ТВЕЛ», - сказала вона.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело Мінпаливенерго, рішення з визначення переможця конкурсу було ухвалене міжвідомчою комісією 2 вересня ц.р. Після направлення повідомлень учасникам конкурсу планується, що міжвідомча комісія направить документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету міністрів України з рекомендацією визначити партнером з будівництва заводу ВАТ «ТВЕЛ».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології й партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, направивши учасникам конкурсу – ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) – документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій. Кінцевий термін прийому пропозицій - 4 серпня.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони, введеним у дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс з відбору технології та партнерів з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково були визначені критерії, за якими мав бути відібраний потенційний партнер України.

5 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні ц.р. голова російської держкорпорації «Росатом» Сергій КИРИЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони у спільній реалізації будівництва складального заводу.

У лютому 2009 року про свою готовність брати участь в реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.