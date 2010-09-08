Почесного громадянина Луганська обирали з шістьох кандидатів

Луганська міськрада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Луганська» відомому художнику і скульпторові Євгену ЧУМАКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на 70-й сесії міськради 7 вересня - напередодні святкування Дня міста.

Депутатам було запропоновано вибрати одну людину із шести кандидатів, на яких у виконком були надіслані подання з усіма необхідними документами.

На почесне звання, зокрема, претендували Кім ІВАНЦОВ - ветеран Другої світової війни, письменник, літописець «Молодої Гвардії»; Іван ШОВКОПЛЯС - Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, перший в Україні президент Всесвітньої федерації шашок та її Почесний президент; Євген ЧУМАК - народний художник України, скульптор, член Національної спілки художників України і Міжнародної асоціації «Художники світу», чиє ім`я занесене до Великої енциклопедії «Художники світу всіх часів і народів» і до «Золотої книги України - 2010».

У Луганську інститут Почесних громадян існує з 1965 року.