Саратов: ЗМІ перебільшили масштаби пожежі на десантному кораблі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ вважає, що в повідомленнях ряду українських ЗМІ мало місце перебільшення масштабу і наслідків НС на середньому десантному кораблі «Кіровоград», що сталася 17 вересня під час навчань «Взаємодія-2010», а українські військові «з неприємної ситуації вийшли з честю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив на прес-конференції в понеділок у Севастополі.

За словами губернатора, за посадою він є і членом Військової ради Військово-морських сил України, тому того дня особисто спостерігав за навчаннями на полігоні Опук. Як сказав керівник Севастополя, «Інтернетом пройшла не зовсім вірна інформація, що серйозно постраждали четверо людей. Надзвичайна ситуація реально була, попередньо, через те, що стара техніка. Снаряди там впали, запалали, виникла пожежа. При гасінні пожежі хлопці дістали, ну, такі, незначні опіки, і трішки осколками - лампи рвалися, ракетниці. Але чому я кажу трішки, тому що через тиждень вони, 100 відсотків, будуть у строю. Якби опіки були серйозні, то, відповідно, за тиждень, не відновити...». Тому, як підкреслив В.САРАТОВ, те, що написано в ЗМІ «про чотирьох серйозно постраждалих - це неправда, не відповідає дійсності. Вибуху не було».

Крім того, як зазначив голова МДА, «це ще раз свідчить про те, що треба займатися армією в доброму сенсі, треба вкладати гроші в техніку». На думку В.САРАТОВА, українські військові вміють виконувати багато завдань професійно, «але проблема в тому, що техніці 40 років, можливі з боку техніки якісь несанкціоновані моменти». Разом з тим, як підкреслив він, «наші військові з неприємної ситуації вийшли з честю».