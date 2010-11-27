Затримано учасників збройного пограбування автозаправки

Співробітниками кримінального розшуку м. Маріуполя затримано двох чоловіків, які скоїли 4 вересня поточного року збройне пограбування одного з автозаправних комплексів ТМ «Паралель».

Про це повідомили у ТОВ «Паралель-М ЛТД» з посиланням на начальника служби безпеки компанії «Паралель» Олександра ГРЕЧУКА.

Як стало відомо правоохоронцям Маріуполя, 4 вересня (близько 3-ї години ночі), залишивши свій автомобіль за квартал до об`єкту нападу, два грабіжники у масках увірвалися до приміщення міні-маркету при АЗС, вистрілили в охоронця, і, погрожуючи персоналу зброєю, забрали всі гроші з каси, після чого зникли. Пошуки грабіжників тривали більше двох місяців.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінального розшуку за сприяння працівників служби безпеки компанії «Паралель» затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину, якими виявилися двоє місцевих жителів. Як з`ясувалося, раніше вони вже відбували покарання за тяжкі злочини: один – за вбивство, другий – за розбій.

За інформацією оперативних органів Маріуполя, затриманим загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Співробітник охорони АЗК, якого під час нападу було поранено зловмисниками в ногу травматичним пістолетом, після двох складних операцій і тривалого курсу лікування вже незабаром зможе відновити роботу в компанії, повідомив О.ГРЕЧУК.

Він відзначив, що після цієї події в компанії вжили «найсерйозніших заходів для підвищення рівня безпеки на АЗС: на об`єктах компанії істотно посилена міліційна озброєна охорона, встановлено додаткове спеціалізоване обладнання, проводиться активна попереджувальна робота з правоохоронними органами, додатковий інструктаж персоналу».