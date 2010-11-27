Призовий фонд конкурсу ім.Лифаря стане найвищим у світі

Міжнародний конкурс артистів балету ім. Сержа Лифаря після п`ятирічної перерви відбудеться навесні майбутнього 2011 року в Донецьку.

Про це на прес-конференції в Донецьку повідомив художній керівник Донецького національного академічного театру опери і балету ім. Солов’яненка, відомий артист балету Вадим ПИСАРЄВ.

Він розповів, що, згідно з постановою Кабінету міністрів України, міжнародний конкурс артистів балету ім. С.Лифаря мав проводитися один раз на два роки на батьківщині С.Лифаря - в Києві. Проте останніми роками взагалі не проводився.

«Конкурс помер. Його п`ять років не було. І якби ми його не відродили, не відомо, коли б це сталося», - сказав В.ПИСАРЄВ.

Він відзначив, що вже визначено конкретні терміни проведення конкурсу: «Він почнеться в Міжнародний день театру 27 березня, а завершиться 2 квітня 2011 року – в день 105-річчя Сержа Лифаря».

За словами В.ПИСАРЄВА, згоду очолити журі конкурсу вже дав видатний балетмейстер Юрій ГРИГОРОВИЧ.

«Юрій Миколайович ГРИГОРОВИЧ дав добро. Він сам давно висловлював подив, чому в Україні перестали проводити конкурс імені Лифаря. Це була візитна картка країни, на нього з`їжджалися балетмейстери зі всього світу, це ж престиж України», - наголосив В.ПИСАРЄВ.

Він додав, що в журі конкурсу буде запрошено 11 відомих балетмейстерів з різних країн. «Я сам відмовився бути в журі, лише спостерігатиму», - сказав В.ПИСАРЄВ.

Він також повідомив, що призовий фонд конкурсу ім. С.Лифаря стане найбільшим у світі.

«Гран-прі конкурсу буде 20 тис. доларів. Зазвичай, у всіх країнах, гран-прі становить 10 тис. доларів», - зазначив В.ПИСАРЄВ, додавши, що перші премії конкурсу становитимуть 10, 5 і 3 тис. доларів. За його словами, «це найбільші премії, які існують на світових конкурсах артистів балету». Крім того, на конкурсі «Буде приз від журналістів і буде приз глядацьких симпатій», - сказав В.ПИСАРЄВ.

Він також вказав, що особливістю конкурсу стане музика великого композитора Сергія Прокоф’єва, який народився в Донецькій області.

«Символічно, що саме Прокоф’єву Лифар замовляв музику, і одна з умов, яку ми висунули балетмейстерами зі всього світу: поставити танці на музику Прокоф’єва», - сказав В.ПИСАРЄВ, нагадавши, що в квітні 2011 року світова громадськість відзначатиме 120-річчя великого композитора.

В.ПИСАРЄВ також сказав, що під час конкурсу в театрі опери і балету працюватиме спеціально організований прес-центр, який випускатиме щоденні прес-релізи.

«Ми організовуємо все за найвищими світовими стандартами і хочемо, щоб цей конкурс був одним із кращих у світі. Я радий, що у нас все виходить, і я цим пишаюся», - наголосив В.ПИСАРЄВ.

У свою чергу присутній на прес-конференції заступник голови правління добродійного фонду Вадима Писарєва «Творчий Олімп» В’ячеслав ДРЕГЕР зазначив, що фонд узяв на себе фінансування конкурсу, зокрема, всі витрати з прийому учасників, проживання та харчування.

В.ДРЕГЕР зазначив, що організатори конкурсу вже одержали підтримку в Міністерстві культури і туризму України, і що «кияни не дуже заперечували проти конкурсу, тому що проводити його складно, і ніхто не хоче». «Навіть Київська міська адміністрація згодна виступити співзасновником конкурсу», - сказав він, зазначивши, що подібні конкурси ім. Лифаря проводяться в Росії, у Франції, Фінляндії, в Японії, проте тривають лише один-два дні.

«Ми ж замахуємося на фестивальну подію за участю майстрів з Європи, Японії, Кореї, Китаю... Конкурс буде максимально змагальним, щоб його результати неможливо було передбачити», - сказав В. ДРЕГЕР.