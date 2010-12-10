Третину квартир в Києві купують від 100 до 200 тис. доларів

У Києві рівень капіталовкладень у нерухомість в листопаді п.р. зменшився на 4,6% порівняно з жовтнем п.р. і становив 49,5 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агентства нерухомості «Благовіст».

Згідно з повідомленням, найбільша кількість операцій була укладена у сегменті до 100 тис. дол. – 52% загальної кількості, що на 11,7% менше, ніж у жовтні. Даний сегмент представлено переважно однокімнатними квартирами (73% операцій), двокімнатними квартирами (частка 20%) площею 44-81 кв. м на Борщагівці, Позняках, Троєщині, Харківському масиві, а також трикімнатними квартирами (частка 7%) на Виноградарі, Троєщині, Чоколівці, вул. Ванди Василевської.

При цьому операції у ціновій категорії 100-200 тис. дол. у листопаді становили 35% загальної кількості операцій, що на 12% більше показників жовтня. Цей сегмент було представлено двокімнатними (40%) квартирами площею 54-91 кв. м на Печерську, Осокорках і Позняках, трикімнатними (28%) квартирами площею 57-117 кв. м на Оболоні, Русанівці, Позняках, Лівобережному масиві, Відрадному і Печерську, чотирикімнатними квартирами площею 118-142 кв. м переважно у нових будинках на масивах Осокорки і Позняки, а також однокімнатними квартирами.

Водночас у ціновому сегменті 200-300 тис. дол. було укладено 8% операцій. Тут домінують трикімнатні квартири (частка 70%) площею 65-110 кв. м на Оболоні, в Голосіївському і Шевченківському (центр) районах, двокімнатні квартири площею 74-85 кв. м у центрі столиці, а також чотирикімнатні апартаменти (97-156 кв. м) на Лук’янівці, у Голосієвому і в центральних районах.

За даними компанії, діапазон 300-500 тис. дол. представлено переважно трикімнатними (частка 80%) квартирами площею 117-154 кв. м і чотирикімнатними квартирами у нових будинках Печерського, Шевченківського (центр) і Оболонського районів. У листопаді дана цінова категорія становила 2,5% загальної кількості капіталовкладень у нерухомість.

У найдорожчому сегменті вартістю понад 500 тис. дол., який обіймає частку 2,5% загальної кількості операцій за листопад, представлено дво-, три- і багатокімнатні (147-249 кв. м) квартири на Липах, Печерську (центр) і в Оболонських Липах, а також нежитлові приміщення в центральних районах під офіси і представництва компаній.