Житель Запоріжжя хлюпнув кип'ятком в обличчя міліціонерові

Жителеві Запоріжжя, якою хлюпнув кип`ятком в обличчя міліціонерові, загрожує 5 років в`язниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратура Заводського району Запоріжжя завершила розслідування кримінальної справи щодо місцевого жителя, який 28 вересня, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, хлюпнув в обличчя співробітникові міліції кип`ятком.

"Дії зловмисника, який хлюпнув кип`ятком в обличчя лейтенантові міліції, кваліфіковано як злочин, передбачений частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (Умисне завдання співробітникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням ним службових обов`язків). Матеріали кримінальної справи передано на розгляд до суду" - повідомили в прес-службі.

Частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років.