Київ відмовився від пені за невчасну оплату за ЖКП

Киянам не нараховуватимуть пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник голови столичної міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, міська влада розраховує, що механізм заохочення, який впроваджується в Києві з лютого, тобто два рівні тарифів, спрацює краще, ніж уведення штрафних санкцій.

«Пеня по квартплаті не буде нараховуватись. Ми вважаємо, що механізм, який ми даємо по стимулюванню (киян вчасно оплачувати отримані комунальні послуги – УНІАН) – він має спрацювати краще, ніж штрафні санкції», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Він навів приклад міста Комсомольськ, жителям якого свого часу були запроваджені знижки на житлово-комунальні послуги в разі їх вчасної оплати, і вже п’ять років у місті успішно діє така система. «Він показав, що більше 80% мешканців користувались цим механізмом», - зазначив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, столична влада не давала ЖЕКам жодних вказівок нараховувати пеню за невчасне внесення оплати за комунальні послуги.

О.МАЗУРЧАК також пояснив, що знижка на оплату ЖКП надходитиме за результатами проплат за попередній місяць. Так, якщо в березні киянин сплатить за послуги, отримані в лютому, до 20 числа, то вже в квітні отримає платіжку зі знижкою близько 10% (тобто, вона буде розрахована за нижчими тарифами, які затверджені для розрахунків до 20 числа).

На уточнююче запитання журналістів, чи правильно те, що у березні кияни платитимуть за вищим тарифом навіть до 20 числа, О.МАЗУРЧАК сказав: «Ні, краще скажемо так: вони отримають розрахунок по нормальному тарифу, а на наступний місяць – отримають десятивідсоткову знижку».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги», що передбачає з 1 січня 2011 року нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП.

21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.