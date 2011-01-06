Школярі із Донецька і Запоріжжя зустрінуть Різдво на Прикарпатті

Школярі із Донецька та Запоріжжя зустрінуть Різдво на Прикарпатті.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Зокрема, з 4 по 10 січня у Тлумацькому районі перебуває делегація учнів Донецького ліцею № 12, а в Галицькому районі з 3 січня перебувають учні Запорізької загальноосвітньої школи №81. Під час перебування на Прикарпатті діти не лише знайомляться з різдвяними традиціями, а й беруть участь у новорічних вечорницях, відвідують визначні місця районів.

Гостям із сходу України запропонують також відвідання музеїв у місті Коломия: всесвітньо відому «Писанку» і музей Гуцульщини і Покуття, курорт «Буковель», «Маєток Святокого Миколая» у Косівському районі, музей Степана Бандери в Старому Угринові Калуського району, місто Івано-Франківськ і Галич.

Гості із Запоріжжя святкуватимуть Різдво у селі Мединя Галицького району, а донеччани - у селі Герасимів Тлумацького району.